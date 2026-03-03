Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Хоценко обсудил с министром сельского хозяйства России Лут итоги рекордного урожая

В ходе встречи также удалось рассмотреть подготовку к посевной и запуск новых инвестиционных проектов в отрасли.

Источник: Минсельхоз России

Губернатор Виталий Хоценко встретился в Москве с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале. В ходе встречи обсудили развитие агропромышленного комплекса региона и ключевые направления его дальнейшего роста.

В посте сказано, что омские аграрии добиваются рекордного урожая уже второй год, несмотря на сложные погодные условия. Хоценко отметил, что в 2025 году с полей собрано порядка 4,2 млн тонн зерна.

Отдельное внимание на встрече было уделено реализации президентской программы «Комплексное развитие сельских территорий». Так, в 2026 году федеральные средства направлены на развитие и обновление инфраструктуры Любинского района.

Стороны также обсудили планы строительства нового завода по производству мороженого марки «СибХолод». Он позволит создать дополнительные рабочие места и укрепить перерабатывающий сектор агропромышленного комплекса региона.