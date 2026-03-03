Губернатор Хоценко обсудил с министром сельского хозяйства России Лут итоги рекордного урожая

Губернатор Виталий Хоценко встретился в Москве с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале. В ходе встречи обсудили развитие агропромышленного комплекса региона и ключевые направления его дальнейшего роста.
В посте сказано, что омские аграрии добиваются рекордного урожая уже второй год, несмотря на сложные погодные условия. Хоценко отметил, что в 2025 году с полей собрано порядка 4,2 млн тонн зерна.
Отдельное внимание на встрече было уделено реализации президентской программы «Комплексное развитие сельских территорий». Так, в 2026 году федеральные средства направлены на развитие и обновление инфраструктуры Любинского района.
Стороны также обсудили планы строительства нового завода по производству мороженого марки «СибХолод». Он позволит создать дополнительные рабочие места и укрепить перерабатывающий сектор агропромышленного комплекса региона.