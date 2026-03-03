Касым-Жомарт Токаев переговорил с султаном Омана

«Президент выразил обеспокоенность в связи с воздушными атаками на объекты гражданской инфраструктуры стран Залива, не участвующих в войне против Ирана. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан неизменно выступает за деэскалацию и призывает стороны к поиску путей урегулирования конфликта посредством диалога и дипломатии. В данном контексте президент отметил высокий международный авторитет Омана как государства, прилагающего активные миротворческие усилия в регионе», — говорится в сообщении.