Пушков оценил возможность сухопутной войны США в Иране

«В этом случае это будет не Вьетнам — в Иране нет джунглей. И не Ирак — в Иране другой, куда более сложный рельеф. В Иране насчитывается более 46 тысяч гор! Это будет война в горах против высоко мотивированного противника, вдохновленного верой в Аллаха. Ближайшая аналогия — Афганистан. 20 лет войны. Выброшенные в помойку триллионы долларов. И полное поражение США», — написал член комитета в своём Telegram-канале.