Пушков оценил возможность сухопутной войны США в Иране

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Возможная сухопутная война США против Ирана будет войной в сложном горном рельефе против высокого мотивированного противника, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

Источник: © РИА Новости

Глава Пентагона Пит Хегсет в понедельник заявил, что США в своей операции «Эпическая ярость» против Ирана готовы зайти так далеко, как это потребуется.

«В этом случае это будет не Вьетнам — в Иране нет джунглей. И не Ирак — в Иране другой, куда более сложный рельеф. В Иране насчитывается более 46 тысяч гор! Это будет война в горах против высоко мотивированного противника, вдохновленного верой в Аллаха. Ближайшая аналогия — Афганистан. 20 лет войны. Выброшенные в помойку триллионы долларов. И полное поражение США», — написал член комитета в своём Telegram-канале.

Сенатор также отметил, что ранее президент США Дональд Трамп жёстко критиковал экс-президента США Джо Байдена за бегство из Афганистана, теперь же сам может оказаться в похожей ситуации.

«По расчетам (Трампа — ред.), Иран уже должен был бы сдаться, а КСИР — сложить оружие. Вместо этого иранцы демонстрируют президенту США собственную “эпическую ярость”, — констатировал политик.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

