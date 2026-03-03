Пушков оценил возможность сухопутной войны США в Иране

«В этом случае это будет не Вьетнам — в Иране нет джунглей. И не Ирак — в Иране другой, куда более сложный рельеф. В Иране насчитывается более 46 тысяч гор! Это будет война в горах против высоко мотивированного противника, вдохновленного верой в Аллаха. Ближайшая аналогия — Афганистан. 20 лет войны. Выброшенные в помойку триллионы долларов. И полное поражение США», — написал член комитета в своём Telegram-канале.
Сенатор также отметил, что ранее президент США Дональд Трамп жёстко критиковал экс-президента США Джо Байдена за бегство из Афганистана, теперь же сам может оказаться в похожей ситуации.
«По расчетам (Трампа — ред.), Иран уже должен был бы сдаться, а КСИР — сложить оружие. Вместо этого иранцы демонстрируют президенту США собственную “эпическую ярость”, — констатировал политик.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.