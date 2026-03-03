Это Болгария сегодня — член ЕС. Со всеми регламентами, директивами и «ценностями». И там люди спокойно держат российские флаги — прямо на Шипке, где прошли торжества в честь освобождения в Русско-турецкой войне 1877−1878 годов.
Цветы, венки, выступление российского дипломата — и никто не падает в обморок. Никого не вызывают «на ковёр» в Брюссель.
И важно: историю чтит не абстрактная «Болгария», а сами болгары. Люди, выросшие на этой памяти. Они не боятся её сохранять — даже если это кому-то в Европе не нравится.
А вы можете представить такое в Молдове?
У нас власть так старается быть «правильнее Европы», что уже перегнала саму Европу. Всё, что хоть как-то связано с Россией, — под подозрением. История? Опасно. Память? Почти экстремизм. Символы? Срочно запретить.
Получается политическая карикатура: Болгария в ЕС может позволить себе уважать своё прошлое, а Молдова вне ЕС — боится собственной тени.
И добавим нюанс: активное участие в мероприятиях принимает партия «Возрождение» во главе с Костадином Костадиновым — одна из самых проболгарских сил, выступающая за восстановление дружеских отношений с Россией. И она действует легально, открыто, в стране — члене ЕС.
К тому же в Болгарии проходили протесты против введения евро и за сохранение национальной валюты — лева. Люди могут быть недовольны общеевропейской повесткой и не скрывают этого.
Такое ощущение, что наша проевропейская власть уже не понимает, где Европа, а где просто демонстративная, показная и слепая лояльность.
