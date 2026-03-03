Москва
Эксперт оценил расширение «ядерного зонтика» Франции на всю Европу

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о расширении «ядерного зонтика» Парижа на ряд европейских стран, предложив им участие в военных учениях и «продвинутой доктрине» сдерживания. Готовы ли страны ЕС поддержать план Макрона, если решение о применении ядерного оружия по конституции принимает исключительно президент Франции? В интервью Новостям Mail научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков объяснил, почему такой союз возможен и какие риски он несет.

Источник: Reuters

Как отметил аналитик, решение о применении ядерного оружия принимает верховный главнокомандующий, и это обстоятельство не отменяет возможность для стран объединяться в союзы по так называемому «расширенному сдерживанию».

Ермаков напомнил, что эта практика успешно применялась в годы холодной войны. Хотя споры о надежности подобных конструкций ведутся десятилетиями — экспериментально, к счастью, это никто не проверял.

Но в целом для малых неядерных стран это промежуточный выход, к которому привыкли.

Александр Ермаков
научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Аналитик также обратил внимание, что выступление Макрона показало нарастающие противоречия между ЕС и НАТО.

Конфликт ЕС — НАТО, конечно, ключевой, сдерживающий активность в этой сфере. С одной стороны, европейцы боятся разозлить американцев, а с другой — из-за ненадежности Вашингтона, мнимой или реальной, все началось.

Александр Ермаков
научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

2 марта Эмманюэль Макрон анонсировал смену ядерной стратегии Франции. Теперь в рамках концепции «продвинутого сдерживания» французское руководство допускает переброску элементов стратегических сил на базы союзников и проведение совместных учений. По его словам, «продвинутая ядерная доктрина» Франции соответствует задачам безопасности в Европе. Также в своем выступлении французский лидер сообщил, что Париж планирует запустить в этом году программу разработок новых гиперзвуковых ракет.

Макрон, скорее всего, говорил о программе ASN4G, которая уже долгое время находится на стадии предварительных изысканий, считает аналитик Ермаков.

Анонс Макрона стоит отнести к тому, что программа переходит на новый этап, вероятно, приближается к стадии производства. Однако ее развертывание планируется не раньше начала 2030-х.

Александр Ермаков
научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Ранее военный эксперт Кошкин оценил реальность угроз Макрона о гиперзвуковой ракете.

