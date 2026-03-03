Эксперт оценил расширение «ядерного зонтика» Франции на всю Европу

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о расширении «ядерного зонтика» Парижа на ряд европейских стран, предложив им участие в военных учениях и «продвинутой доктрине» сдерживания. Готовы ли страны ЕС поддержать план Макрона, если решение о применении ядерного оружия по конституции принимает исключительно президент Франции? В интервью Новостям Mail научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков объяснил, почему такой союз возможен и какие риски он несет.