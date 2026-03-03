Политолог рассказал, что заставит Трампа отправить войска в Иран

Константин Блохин добавил, что если иранские войска войдут на территорию Израиля, то американцы направят солдат для защиты израильской территории. Он уточнил, что в этом случае вряд ли кто-то из политической элиты США будет выступать против, несмотря на то, что отправка воинского контингента способна привести к ситуации, подобной Вьетнамской войне.