Политолог рассказал, что заставит Трампа отправить войска в Иран

Собеседник NEWS.ru уточнил, что для смены режима в Иране Дональд Трамп не будет объявлять наземную операцию, так как это потребует крупных финансовых затрат и может привести к значительным потерям личного состава и техники.
«Единственное, что может спровоцировать отправку американских военных в Иран, и это вообще крайне финальный сценарий, — если будет угроза существования национальной безопасности Израиля», — отметил эксперт.
Константин Блохин добавил, что если иранские войска войдут на территорию Израиля, то американцы направят солдат для защиты израильской территории. Он уточнил, что в этом случае вряд ли кто-то из политической элиты США будет выступать против, несмотря на то, что отправка воинского контингента способна привести к ситуации, подобной Вьетнамской войне.
Ранее Дональд Трамп допустил, что сухопутные войска придется задействовать в противостоянии с Ираном. Он уточнил, что Пентагон может начать полноценную войну с Исламской Республикой. При этом президент США добавил, что, вероятно, сухопутные войска «не понадобятся».