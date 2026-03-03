Москва
СМИ: американские системы ПВО на Ближнем Востоке вызывают сомнения

США в ходе нападения на Иран столкнулись с нехваткой средств противоракетной обороны и ключевых ракет, включая ракеты наземного базирования Tomahawk и ракеты-перехватчики SM-3, сообщают американские СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Army
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет газета The Washington Post, сообщения о первых погибших американцах в ходе войны с Ираном вызвали серьезные опасения по поводу способности Пентагона защитить свой персонал. То, что Министерство обороны США отказалось от традиционной процедуры уведомления о жертвах и не стало объяснять, где и как погибли американские военнослужащие, подчеркивает, насколько напряженной стала ситуация для американских солдат, дислоцированных на Ближнем Востоке.

По мнению WP, одна из самых серьезных угроз, с которой столкнулись американские военные, исходит от иранского парка беспилотников Shahed, которые летают медленно и низко и не являются оптимальными целями для средств ПВО США.

Описания травм, полученных американскими солдатами на Ближнем Востоке, как раз указывают на роль иранских ракет и БПЛА.

WP напоминает, что в 2024 году трое американских солдат были убиты и еще несколько ранены по итогам атаки беспилотника на американскую базу в Иордании. Тогда американцы не смогли обнаружить и перехватить дрон иранского производства, а позже выяснилось, что высокопоставленные чиновники отклонили просьбу о размещении там системы противовоздушной обороны.

Хотя, как пишет WP, «агрессивные удары» США по Ирану направлены на то, чтобы как можно быстрее уничтожить иранские запасы ракет и БПЛА, в Пентагоне и в администрации Дональда Трампа «царит напряженное и параноидальное настроение».

Чиновники опасаются, что боевые действия продлятся несколько недель на фоне ограниченных средств ПВО у США. Член палаты представителей Адам Смит предупредил, что из-за операции против Ирана США вынуждены расходовать запасы боеприпасов, которые и без того истощены.

Мы же не можем сказать: «Эй, Иран, у нас сейчас нет систем противоракетной обороны, поэтому давай на минутку остановимся».

Адам Смит
член палаты представителей

Смит подчеркнул, что американские арсеналы средств ПРО/ПВО находятся «на пределе возможностей».

На прошлой неделе о нехватке боеприпасов администрацию Трампа предупредил председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Дэн Кейн. По его словам, это, а также отсутствие широкой военной поддержки со стороны союзников США создают значительные риски для любой операции США в Иране и для американского персонала.

Канал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника подтверждает, что в Пентагоне отмечают нехватку ракет Patriot, значительную часть которых за последние четыре года США направили Украине.

Эта информация идет вразрез с заявлением президента США Дональда Трампа, который в понедельник в интервью CNN предупредил: «Мы даже не начали наносить по ним (Ирану) серьезные удары. Скоро пойдет большая волна».

Позднее в соцсети Truth Social он признал, что администрация Джо Байдена отдала Киеву «много и бесплатно» оборудования, но США обладают «практически неограниченными запасами боеприпасов среднего класса и выше среднего».

Кроме того, «большое количество высококачественного вооружения хранится за пределами США», добавил глава Белого дома.

