СМИ: американские системы ПВО на Ближнем Востоке вызывают сомнения

WP напоминает, что в 2024 году трое американских солдат были убиты и еще несколько ранены по итогам атаки беспилотника на американскую базу в Иордании. Тогда американцы не смогли обнаружить и перехватить дрон иранского производства, а позже выяснилось, что высокопоставленные чиновники отклонили просьбу о размещении там системы противовоздушной обороны.