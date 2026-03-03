СМИ: американские системы ПВО на Ближнем Востоке вызывают сомнения

Как пишет газета The Washington Post, сообщения о первых погибших американцах в ходе войны с Ираном вызвали серьезные опасения по поводу способности Пентагона защитить свой персонал. То, что Министерство обороны США отказалось от традиционной процедуры уведомления о жертвах и не стало объяснять, где и как погибли американские военнослужащие, подчеркивает, насколько напряженной стала ситуация для американских солдат, дислоцированных на Ближнем Востоке.
Описания травм, полученных американскими солдатами на Ближнем Востоке, как раз указывают на роль иранских ракет и БПЛА.
WP напоминает, что в 2024 году трое американских солдат были убиты и еще несколько ранены по итогам атаки беспилотника на американскую базу в Иордании. Тогда американцы не смогли обнаружить и перехватить дрон иранского производства, а позже выяснилось, что высокопоставленные чиновники отклонили просьбу о размещении там системы противовоздушной обороны.
Чиновники опасаются, что боевые действия продлятся несколько недель на фоне ограниченных средств ПВО у США. Член палаты представителей Адам Смит предупредил, что из-за операции против Ирана США вынуждены расходовать запасы боеприпасов, которые и без того истощены.
Мы же не можем сказать: «Эй, Иран, у нас сейчас нет систем противоракетной обороны, поэтому давай на минутку остановимся».
Смит подчеркнул, что американские арсеналы средств ПРО/ПВО находятся «на пределе возможностей».
На прошлой неделе о нехватке боеприпасов администрацию Трампа предупредил председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Дэн Кейн. По его словам, это, а также отсутствие широкой военной поддержки со стороны союзников США создают значительные риски для любой операции США в Иране и для американского персонала.
Канал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника подтверждает, что в Пентагоне отмечают нехватку ракет Patriot, значительную часть которых за последние четыре года США направили Украине.
Эта информация идет вразрез с заявлением президента США Дональда Трампа, который в понедельник в интервью CNN предупредил: «Мы даже не начали наносить по ним (Ирану) серьезные удары. Скоро пойдет большая волна».
Кроме того, «большое количество высококачественного вооружения хранится за пределами США», добавил глава Белого дома.