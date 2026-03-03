FT рассказала о давлении ЕС на Украину для инспекции «Дружбы»

При этом глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий сказал газете, что атака на трубопровод привела к пожара в резервуаре «размером с футбольное поле», на тушение которого ушло 10 дней. Было повреждено оборудование, силовые кабели, трансформаторы и системы обнаружения утечек, отвечающие за герметизацию трубопроводов, заверил он. Другой украинский чиновник рассказал, что для возобновления поставок потребуется направить ремонтные бригады в потенциально опасные районы и перенаправить ограниченные ресурсы, однако постоянные атаки на инфраструктуру это усложняют.