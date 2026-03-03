FT рассказала о давлении ЕС на Украину для инспекции «Дружбы»

ЕС добивается от Украины разрешения на проведение инспекции трубопровода «Дружба» из-за прекращения поставок российской нефти в Европу, передает Financial Times.
Украина заявляет, что трубопровод серьезно поврежден, и ей нужно время для ремонта, но Венгрия и Словакия утверждают, что Киев намеренно перекрыл поставки по политическим причинам.
Как рассказали источники газеты, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антонио Коста во время своего визита в Киев 24 февраля специально просили руководство Украины предоставить им доступ к нефтепроводу «Дружба» для независимой оценки ущерба, но получили отказ. К этому вопросу стороны вернулись на фоне резкого роста цен на энергоносители после начала операции США и Израиля против Ирана, говорится в статье.
«Мы не можем сказать, есть повреждения или нет. Есть очень простые способы задокументировать это и показать, что они прилагают все усилия для ремонта. Они этого не сделали», — пояснил он.
При этом глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий сказал газете, что атака на трубопровод привела к пожара в резервуаре «размером с футбольное поле», на тушение которого ушло 10 дней. Было повреждено оборудование, силовые кабели, трансформаторы и системы обнаружения утечек, отвечающие за герметизацию трубопроводов, заверил он. Другой украинский чиновник рассказал, что для возобновления поставок потребуется направить ремонтные бригады в потенциально опасные районы и перенаправить ограниченные ресурсы, однако постоянные атаки на инфраструктуру это усложняют.
В конце февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже говорил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался провести проверку неисправности на нефтепроводе «Дружба». По его словам, диалог с Зеленским дал ему понять, что Киев не заинтересован в восстановлении транзита нефти через украинcкую территорию.
Премьер Венгрии Виктор Орбан занял более категоричную позицию и заявил, что украинский лидер лжет о повреждении нефтепровода. 25 февраля он обратился к председателю Евросоюза Антониу Кошта с просьбой направить миссию для проверки нефтепровода.
О повреждении трубопровода «Дружба» и приостановке поставок нефти по нему в Венгрию и Словакию Министерство экономики Словакии сообщило 13 февраля. При этом венгерская MOL отметила, что российская нефть не поступает в Венгрию с 27 января. В итоге обе страны обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти по трубопроводу «Адрия». 23 февраля Фицо объявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину.