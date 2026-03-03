Трамп отказался вести переговоры с Ираном

«Они хотят переговоров. Я сказал: “Слишком поздно!” — написал он в социальной сети Truth Social.
При этом американский лидер утверждает, что система противовоздушной обороны (ПВО), военно-воздушные силы (ВВС), военно-морской флот (ВМФ) и руководство Ирана «рухнули».
Глава МИД РФ Сергей Лавров в этот же день сообщил, что Россия открыта к диалогу с Соединенными Штатами и Израилем по ситуации на Ближнем Востоке.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше