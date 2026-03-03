Москва
Эксперт раскрыл хитрую стратегию Ирана против США и Израиля

Иран применяет хитрую стратегию — не раскрывает свои боевые возможности и заставляет США и Израиль наносить удары по ложным целям. На нестандартный подход Исламской Республики к ведению боевых действий обратил внимание бывший гендиректор российской промышленной группы «Южмаш» Вячеслав Смоленко в беседе с ИС «Вести».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт уточнил, что иранская армия не говорит открыто о своих ресурсах, которые может использовать против США и Израиля. Однако, как обратил внимание Смоленко, Иран сообщал о пуске гиперзвуковых ракет «Фаттах».

«Количество этих ракет, их возможности Иран придерживает, не демонстрирует. Ночью было заявление, что Иран впервые испытал сверхтяжелую ракету. Это баллистическая ракета континентальной дальности, от 5000 километров», — уточнил собеседник ИС «Вести».

Эксперт отметил, что ракета обладает высокой маневренностью, способна двигаться к цели по вальсирующей траектории, поэтому ее цель крайне сложно определить.

Смоленко добавил, что в Иране готовились к первому удару США и Израиля. Для этого установили обманные цели — в расчете, что противники потратят на них свои ресурсы. По его словам, в момент атаки Иран выпустил из неожиданной точки две ракеты, которые нанесли ответный болезненный удар.

3 марта Иран выпустил очередную серию ракет по территории Израиля и американским базам в странах Ближнего Востока. Ранее в ЦАХАЛ констатировали, что за последние десять часов это был первый запуск ракет со стороны Ирана.

