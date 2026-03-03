Эксперт раскрыл хитрую стратегию Ирана против США и Израиля

«Количество этих ракет, их возможности Иран придерживает, не демонстрирует. Ночью было заявление, что Иран впервые испытал сверхтяжелую ракету. Это баллистическая ракета континентальной дальности, от 5000 километров», — уточнил собеседник ИС «Вести».
Эксперт отметил, что ракета обладает высокой маневренностью, способна двигаться к цели по вальсирующей траектории, поэтому ее цель крайне сложно определить.
Смоленко добавил, что в Иране готовились к первому удару США и Израиля. Для этого установили обманные цели — в расчете, что противники потратят на них свои ресурсы. По его словам, в момент атаки Иран выпустил из неожиданной точки две ракеты, которые нанесли ответный болезненный удар.