Американист: у Трампа есть максимум три недели на завершение войны с Ираном

Трамп пытается убедить американское общество и весь мир в том, что его авантюра в Иране идет по плану, что победа близка, и все цели этой операции выполняются. Об этом рассказал в интервью Новостям Mail политолог Малек Дудаков. Он ответил на вопросы: готовы ли США к длительной войне с Ираном, и почему Трампу выгоднее завершить конфликт на Ближнем Востоке в ближайшее время? Подробнее — в материале.