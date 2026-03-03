Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американист: у Трампа есть максимум три недели на завершение войны с Ираном

Трамп пытается убедить американское общество и весь мир в том, что его авантюра в Иране идет по плану, что победа близка, и все цели этой операции выполняются. Об этом рассказал в интервью Новостям Mail политолог Малек Дудаков. Он ответил на вопросы: готовы ли США к длительной войне с Ираном, и почему Трампу выгоднее завершить конфликт на Ближнем Востоке в ближайшее время? Подробнее — в материале.

Авторы и эксперты
Малек Дудаков
Политолог-американист
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Многие заявления американского президента нужно воспринимать как бесконечный сеанс политического газлайтинга, поясняет Дудаков. Трамп пытается убедить американское общество, да и весь мир в том, что его авантюра в Иране якобы идет по плану, что победа близка, и все цели этой операции выполняются.

Конечно, это совсем никак не соотносится с объективной реальностью. Это элемент политической демагогии и попытка оказать дипломатическое давление на Иран, чтобы подорвать волю иранского народа к сопротивлению. Мы все отлично понимаем, что ресурсы Соединенных Штатов крайне ограничены, особенно это касается ракет и систем ПВО.

Малек Дудаков
политолог

Эксперт пояснил, что во время 12-дневной летней кампании в Иране Соединенные Штаты истратили больше 150 ракет THAAD для систем ПВО. Всего этих ракет было произведено 600 единиц, ежегодно их выпускают около тридцати.

Это единственные ракеты в американском арсенале, которые теоретически способны сбивать иранские баллистические ракеты. Если война с Ираном затянется даже на несколько недель, то американские запасы будут существенно истощены. Защищать свои собственные базы, не говоря уж про Израиль, будет нечем.

Малек Дудаков
политолог

Ракеты морского базирования SM-3, ракеты для систем Patriot хотя и производятся в большем количестве, но расходуются также нерационально. Дудаков обращает внимание, что США приходится сбивать дешевые иранские дроны стоимостью в 20 тысяч долларов ракетами стоимостью в миллионы долларов.

В случае затягивания войны с Ираном, военной инфраструктуре США будет наноситься все больший урон, указывает американист. Он отмечает, что будут американские военные будут нести большие потери, что в свою очередь, усилит антивоенные настроения в США. Демократы уже активно используют антивоенную карту против Трампа. Называют его авантюру нелегальной агрессивной войной, и большинство американцев с ними в этом согласны.

У Трампа нет большого запаса времени, чтобы изменить настроения в обществе. Поэтому ему нужно прямо сейчас добиваться хотя бы символической победы и срочно искать стратегию выхода из этого конфликта.

Малек Дудаков
политолог

Если война в Иране затянется, то республиканцев ничего хорошего не ждет на выборах в Конгресс, делает прогноз аналитик. Он считает, что вести войну даже в течение нескольких месяцев американцы не способны.

Конечно, у них запас времени, но это буквально 2−3 недели максимум, а может быть, и меньше. Потом придется завершать конфликт и пытаться создать видимость того, что США победили.

Малек Дудаков
политолог

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности американцев вести войны «вечно», так как у Вашингтона «практически неограниченный» запас снарядов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше