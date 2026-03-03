Токаев дал поручения министру энергетики

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о ситуации в топливно-энергетическом комплексе страны, ходе реализации ключевых проектов и планах по дальнейшему развитию сектора. Глава Минэнерго Ерлан Аккенженов доложил об устойчивой динамике добычи нефти.
«Министр проинформировал главу государства о планах по увеличению нефтепереработки в рамках реализации проектов расширения Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн в год, Атырауского НПЗ — с 5,5 до 6,7 млн тонн и Павлодарского ПНХЗ — с 5,5 до 9 млн тонн. Также рассказал о планах ввода новых энергетических мощностей до 2029 года», — говорится в сообщении Акорды.
В текущем году планируется завершить строительство ТЭЦ-2 в Алматы, а также электростанций на базе парогазовой установки в Кызылординской и Туркестанской областях.
Кроме того, глава Минэнерго представил информацию о ходе разработки национального проекта «Развитие угольной генерации». Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию топливно-энергетического сектора, в том числе по своевременному и качественному осуществлению запланированных проектов в нефтегазовой, нефтегазохимической и электроэнергетической отраслях.
«Глава государства подчеркнул важность активного внедрения цифровых решений и технологий искусственного интеллекта для обеспечения эффективной работы производственных объектов», — говорится в заявлении Акорды.