Токаев дал поручения министру энергетики

«Министр проинформировал главу государства о планах по увеличению нефтепереработки в рамках реализации проектов расширения Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн в год, Атырауского НПЗ — с 5,5 до 6,7 млн тонн и Павлодарского ПНХЗ — с 5,5 до 9 млн тонн. Также рассказал о планах ввода новых энергетических мощностей до 2029 года», — говорится в сообщении Акорды.