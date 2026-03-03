Книга соболезнований будет открыта в посольстве Ирана в Минске

ИНСК, 3 мар — Sputnik. Книга соболезнований, чтобы почтить память о верховном лидере Ирана, аятолле Сейеде Али Хаменеи и жертвах атак США и Израиля, будет открыта в посольстве Исламской Республики Иран в Беларуси, сообщили Sputnik в иранской дипмиссии.
«С 4 по 6 марта в посольстве Исламской Республики Иран в Минске откроют книгу соболезнований, чтобы почтить память о верховном лидере Ирана, аятолле Сейеде Али Хаменеи и жертвах атак, совершенных на территорию Исламской Республики Иран», — сообщили в дипмиссии.
Посольство находится по адресу Старовиленский тракт, 11, книга будет открыта с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00.
В минувший понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Текст соболезнования был передан послу Ирана в Беларуси Алирезе Санеи. Его вручил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич.
На встрече в белорусском МИД дипломаты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Минском была подтверждена серьезная обеспокоенность событиями в ближневосточном регионе. Также белорусская сторона заявила, что не видит альтернативы урегулированию любого рода конфликтов исключительно политико-дипломатическими методами.