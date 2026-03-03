Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство США не может помочь американцам покинуть Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар — РИА Новости. Посольство США в Израиле заявило, что на данный момент не может помочь своим гражданам покинуть страну или организовать их эвакуацию.

Источник: © РИА Новости

«В настоящее время посольство США не имеет возможности эвакуировать американских граждан или оказать им прямую помощь в выезде из Израиля», — говорится в сообщении дипведомства.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше