Посольство США не может помочь американцам покинуть Израиль

«В настоящее время посольство США не имеет возможности эвакуировать американских граждан или оказать им прямую помощь в выезде из Израиля», — говорится в сообщении дипведомства.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.