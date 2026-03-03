Польша хочет добиться большей автономности ядерного оружия, заявил Туск

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник рассказал, что к «продвинутой ядерной доктрине» Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
«Польша не хочет быть пассивной, если речь идет о ядерной безопасности в военном контексте. Мы будем сотрудничать с нашими союзниками, в том числе с Францией, которая вышла с этим конкретным предложением. Вместе с ростом наших автономных возможностей мы также будем стараться подготовить Польшу в будущем для как можно более автономных действий в этой области», — сказал Туск.
При этом он добавил, что Польша ведет переговоры о ядерном сотрудничестве не только с Францией, но и с другими странами.
«Мы ведем переговоры с Францией, если речь идет о продвинутой системе ядерного сдерживания. Мы также консультируемся не только с Францией, а также с государствами, которые вместе с Польшей были приглашены для участия в этом проекте… В марте будет саммит ядерной энергии в Париже. Я буду иметь возможность говорить об этом не только с президентом Макроном, но и также с другими европейскими партнерами», — сказал Туск.