Польша хочет добиться большей автономности ядерного оружия, заявил Туск

«Мы ведем переговоры с Францией, если речь идет о продвинутой системе ядерного сдерживания. Мы также консультируемся не только с Францией, а также с государствами, которые вместе с Польшей были приглашены для участия в этом проекте… В марте будет саммит ядерной энергии в Париже. Я буду иметь возможность говорить об этом не только с президентом Макроном, но и также с другими европейскими партнерами», — сказал Туск.