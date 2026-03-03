СМИ: американский клон иранского Shahed-136 дебютировал при атаках на Иран

Британская газета BBC* сообщает, что многие эксперты считают LUCAS «нелицензионной копией», созданной методом обратной инженерии — на основе изученных трофейных образцов.
Пентагон ускорил процедуру закупки этих дронов, и CENTCOM уже в декабре создало новую оперативную группу для первой на Ближнем Востоке эскадрильи ударных дронов LUCAS.
LUCAS может запускаться с катапульт, транспортных средств и мобильных наземных станций, а также взлетать с помощью ракетных ускорителей. Он обладает значительной дальностью полета и может длительное время находиться в зоне поражения цели перед нанесением удара, уточняет международный информационный портал Business Insider.
Цена LUCAS составляет около 35 000 долларов. Он гораздо дешевле многоразового и более совершенного беспилотника MQ-9 Reaper, стоимость которого достигает 20−40 млн долларов.
Агентство Reuters не смогло установить, какие системы связи США используют в ходе нынешней операции против Ирана. Ни SpaceX, ни Viasat не ответили на запросы о комментариях. Однако индийский канал NDTV во вторник сообщил, что первый американский беспилотник LUCAS провалил миссию, потерпев крушение в Ираке. Его нашли практически неповрежденным, на корпусе БПЛА видна антенна Starlink.
