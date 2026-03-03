Москва
СМИ: американский клон иранского Shahed-136 дебютировал при атаках на Иран

В субботу американские военные нанесли удар по Ирану с помощью БПЛА, поразительно похожих на иранские беспилотники Shahed, а также дроны «Герань», которыми Россия наносит удары по Украине, пишут зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

LUCAS (Low-cost Uncrewed Combat Attack System) — недорогой ударный дрон, который был представлен в США всего восемь месяцев назад компанией SpektreWorks из Аризоны, сообщает агентство Reuters.

Центральное командование США (CENTCOM), курирующее операции на Ближнем Востоке, публично признало, что американские дроны-камикадзе LUCAS были созданы по образцу иранского Shahed и теперь «наносят удары возмездия» в Иране.

Британская газета BBC* сообщает, что многие эксперты считают LUCAS «нелицензионной копией», созданной методом обратной инженерии — на основе изученных трофейных образцов.

Пентагон ускорил процедуру закупки этих дронов, и CENTCOM уже в декабре создало новую оперативную группу для первой на Ближнем Востоке эскадрильи ударных дронов LUCAS.

В Пентагоне пояснили, что ускоренные сроки закупок отражают уроки, извлеченные из конфликта на Украине, где обе стороны массово применяют барражирующие снаряды.

LUCAS может запускаться с катапульт, транспортных средств и мобильных наземных станций, а также взлетать с помощью ракетных ускорителей. Он обладает значительной дальностью полета и может длительное время находиться в зоне поражения цели перед нанесением удара, уточняет международный информационный портал Business Insider.

LUCAS, по данным Reuters, использует открытую архитектуру, которая позволяет устанавливать различные полезные нагрузки и системы связи. Американский БПЛА можно применяться как для нанесения ударов, так и в качестве мишени.

Цена LUCAS составляет около 35 000 долларов. Он гораздо дешевле многоразового и более совершенного беспилотника MQ-9 Reaper, стоимость которого достигает 20−40 млн долларов.

В ходе разработки в Пентагоне LUCAS тестировался с разными спутниковыми системами связи, включая MUSIC от Viasat и Starlink или Starshield от SpaceX.

Агентство Reuters не смогло установить, какие системы связи США используют в ходе нынешней операции против Ирана. Ни SpaceX, ни Viasat не ответили на запросы о комментариях. Однако индийский канал NDTV во вторник сообщил, что первый американский беспилотник LUCAS провалил миссию, потерпев крушение в Ираке. Его нашли практически неповрежденным, на корпусе БПЛА видна антенна Starlink.

* Доступ к сайтам ВВС на территории РФ ограничен

