СМИ: американский клон иранского Shahed-136 дебютировал при атаках на Иран

Агентство Reuters не смогло установить, какие системы связи США используют в ходе нынешней операции против Ирана. Ни SpaceX, ни Viasat не ответили на запросы о комментариях. Однако индийский канал NDTV во вторник сообщил, что первый американский беспилотник LUCAS провалил миссию, потерпев крушение в Ираке. Его нашли практически неповрежденным, на корпусе БПЛА видна антенна Starlink.