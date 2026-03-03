Москва
Европу ждет ад при продолжении эскалации на Ближнем Востоке, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 3 мар — РИА Новости. Европу ждет ад в сфере энергетики при продолжении эскалации на Ближнем Востоке, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Источник: AP 2024

«Все в Европе будем в аду, если это продолжится. Для людей жизненно важно закрытие Ормузского пролива. Моя идея — принять меры для субвенций в предстоящий месяц, потому что не можем допустить, чтобы цены нефти и газа подскочили, больше нет газа. Катар закрыл вентиль», — сказал Вучич журналистам при осмотре реконструированного диспетчерского центра Электросетей Сербии.

Ценовой скачок в понедельник начался после заявления госкомпании QatarEnergy о прекращении производства СПГ на всех предприятиях из-за атак беспилотников. Катар входит в тройку крупнейших экспортеров сжиженного газа и поставляет на мировой рынок более 80 миллионов тонн СПГ в год.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, передал в понедельник портал Maritime News. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Из-за опасений перекрытия пролива Brent уже торгуется выше 81 доллара за баррель.

Кроме того, командующий Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари в понедельник пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.

