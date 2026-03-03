В посольстве США в Эр-Рияде частично обрушилась крыша из-за ударов дронов

«В результате атаки нескольких беспилотников на посольство США в Саудовской Аравии обрушилась крыша», — говорится в публикации.
Отмечается, что само здание дипмиссии задымлено. По данным издания, атака дронов нанесла больший ущерб, чем предполагалось изначально.
Иранское агентство Mehr в этот же день сообщило, что мост короля Фахда между Саудовской Аравией и Бахрейном охвачен огнем. Агентство также уточнило, что при помощи этого моста, предположительно, США могли выводить своих военнослужащих с территории Бахрейна.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию в Иране.