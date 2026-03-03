Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В посольстве США в Эр-Рияде частично обрушилась крыша из-за ударов дронов

Частичное обрушение крыши произошло в американском посольстве в Эр-Рияде из-за ударов беспилотников. Об этом 3 марта сообщила газета The Washington Post (WP).

«В результате атаки нескольких беспилотников на посольство США в Саудовской Аравии обрушилась крыша», — говорится в публикации.

Отмечается, что само здание дипмиссии задымлено. По данным издания, атака дронов нанесла больший ущерб, чем предполагалось изначально.

Иранское агентство Mehr в этот же день сообщило, что мост короля Фахда между Саудовской Аравией и Бахрейном охвачен огнем. Агентство также уточнило, что при помощи этого моста, предположительно, США могли выводить своих военнослужащих с территории Бахрейна.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию в Иране.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше