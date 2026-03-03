Axios: Трамп рассчитывает на помощь курдских группировок в Ираке и Иране

Американский портал Axios со ссылкой на многочисленные информированные источники пишет, что эти звонки стали результатом многомесячного кулуарного лоббирования со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Масуд Барзани долгое время возглавлял Демократическую партию Курдистана (ДПК), а Бафель Талабани — Патриотический союз Курдистана (ПСК). Их семьи и политические партии доминируют в Курдском региональном правительстве (КРГ) на севере Ирака. Этот регион, как поясняет Axios, служит важной стратегической буферной зоной, граничащей с Ираком, Ираном и Турцией. К тому же много лет здесь размещались американские войска на авиабазе Харир.
Более того, иракские курдские лидеры могли бы координировать действия с курдскими оппозиционными группами внутри Ирана, которые, согласно Axios, близки к восстанию против официального Тегерана.
Однако Корпусу стражей исламской революции (КСИР), видимо, хорошо известно об ухищрениях Трампа. Иранские военные 3 марта нанесли удары по штаб-квартире Демократической партии Иранского Курдистана (ДПИК) на севере Ирака. Как предполагает Axios, таким образом Тегеран посылает предупреждение — как для оказания давления на курдских лидеров в Ираке, так и для того, чтобы пресечь их сотрудничество с иранскими курдскими оппозиционными группами.