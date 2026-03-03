Москва
Axios: Трамп рассчитывает на помощь курдских группировок в Ираке и Иране

Президент США Дональд Трамп в воскресенье провел телефонные разговоры с двумя ведущими курдскими лидерами Ирака для обсуждения их потенциального участия в конфликте США и Израиля с Ираном.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американский портал Axios со ссылкой на многочисленные информированные источники пишет, что эти звонки стали результатом многомесячного кулуарного лоббирования со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В статье подчеркивается, что курдские силы на севере Ирака являются одними из самых организованных и боеспособных вооруженных формирований в регионе и имеют прочные связи с курдскими общинами внутри Ирана.

Масуд Барзани долгое время возглавлял Демократическую партию Курдистана (ДПК), а Бафель Талабани — Патриотический союз Курдистана (ПСК). Их семьи и политические партии доминируют в Курдском региональном правительстве (КРГ) на севере Ирака. Этот регион, как поясняет Axios, служит важной стратегической буферной зоной, граничащей с Ираком, Ираном и Турцией. К тому же много лет здесь размещались американские войска на авиабазе Харир.

США и Израиль, как предполагает американский портал, стремятся обеспечить безопасность «сухопутного моста» между Ираком и Ираном.

Более того, иракские курдские лидеры могли бы координировать действия с курдскими оппозиционными группами внутри Ирана, которые, согласно Axios, близки к восстанию против официального Тегерана.

Однако Корпусу стражей исламской революции (КСИР), видимо, хорошо известно об ухищрениях Трампа. Иранские военные 3 марта нанесли удары по штаб-квартире Демократической партии Иранского Курдистана (ДПИК) на севере Ирака. Как предполагает Axios, таким образом Тегеран посылает предупреждение — как для оказания давления на курдских лидеров в Ираке, так и для того, чтобы пресечь их сотрудничество с иранскими курдскими оппозиционными группами.

