Axios: Трамп рассчитывает на помощь курдских группировок в Ираке и Иране

Масуд Барзани долгое время возглавлял Демократическую партию Курдистана (ДПК), а Бафель Талабани — Патриотический союз Курдистана (ПСК). Их семьи и политические партии доминируют в Курдском региональном правительстве (КРГ) на севере Ирака. Этот регион, как поясняет Axios, служит важной стратегической буферной зоной, граничащей с Ираком, Ираном и Турцией. К тому же много лет здесь размещались американские войска на авиабазе Харир.