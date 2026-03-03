Москва
Бывший посол РФ в Иране оценил шансы сына последнего шаха возглавить страну

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть три «хорошие кандидатуры» на пост будущего руководителя Ирана. Редакция Новостей Mail спросила у экс-посла России в Иране Александра Марьясова, кого мог иметь в виду Трамп и есть ли шансы у проамериканских кандидатов.

Авторы и эксперты
Александр Марьясов
Бывший посол России в Иране
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В понедельник Трамп заявил, что у него есть три кандидата на пост нового руководителя Ирана. Об этом сообщала газета New York Times. При этом американский лидер не уточнил их имена. Позже в интервью телеканалу ABC News, Трамп отметил, что подходящие кандидаты на пост будущего лидера Ирана погибли в результате удара.

Если же президент США имеет в виду сына свергнутого шаха Ирана Резу Пехлеви, то эта кандидатура заведомо является непроходной. Хотя он имеет поддержку иранской диаспоры в США, однако в самом Иране его явно не ждут, если не считать экзальтированной молодежи, мечтающей о жизни «без исламских запретов».

Александр Марьясов
экс-посол РФ в Иране

По мнению Марьясова, сам экс-наследник престола не рискнет появиться в Иране после разрушительных американо-израильских бомбардировок, которые он приветствовал.

Реза Пехлеви — сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви, свергнутого в 1979 году в результате Исламской революции. За год до беспорядков наследника в возрасте 17 лет отправили в США на учебу. В Иране с тех пор он так и не появился, все это время Реза Пехлеви живет в Америке.

