Бывший посол РФ в Иране оценил шансы сына последнего шаха возглавить страну

Реза Пехлеви — сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви, свергнутого в 1979 году в результате Исламской революции. За год до беспорядков наследника в возрасте 17 лет отправили в США на учебу. В Иране с тех пор он так и не появился, все это время Реза Пехлеви живет в Америке.