Макрон обратится к нации на фоне эскалации на Ближнем Востоке

«Елисейский дворец объявил во вторник, что Эммануэль Макрон обратится к французам в 20.00 (22.00 мск — ред.) по поводу ситуации на Ближнем Востоке», — говорится в материале.
Ранее министерство обороны ОАЭ сообщило, что Иран нанес удар беспилотниками по французской военно-морской базе в Абу-Даби. Речь идет о базе французских ВМС, также известной как Camp de la Paix. Базу открыли в 2009 году, в то время она была первым зарубежным военным объектом Франции за 50 лет. В понедельник глава МИД республики Жан-Ноэль Барро подтвердил факт атаки, но заявил, что удар нанес незначительный материальный ущерб.