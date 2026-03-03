Москва
Макрон обратится к нации на фоне эскалации на Ближнем Востоке

ПАРИЖ, 3 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступит во вторник с обращением к согражданам на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, сообщает газета Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Источник: Reuters

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

«Елисейский дворец объявил во вторник, что Эммануэль Макрон обратится к французам в 20.00 (22.00 мск — ред.) по поводу ситуации на Ближнем Востоке», — говорится в материале.

Ранее министерство обороны ОАЭ сообщило, что Иран нанес удар беспилотниками по французской военно-морской базе в Абу-Даби. Речь идет о базе французских ВМС, также известной как Camp de la Paix. Базу открыли в 2009 году, в то время она была первым зарубежным военным объектом Франции за 50 лет. В понедельник глава МИД республики Жан-Ноэль Барро подтвердил факт атаки, но заявил, что удар нанес незначительный материальный ущерб.

