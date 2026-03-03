СМИ: Трамп стал рекордсменом по числу военных ударов среди последних президентов США

Американский информационный портал NPR тоже напоминает, что одним из главных предвыборных обещаний Трампа было заверение в том, что «новых войн не будет». Более того, он создал «Совет мира», призванный контролировать план прекращения огня в Газе, и был удостоен недавно учрежденной премии мира ФИФА за свои усилия по «содействию миру и единству». Однако фактически он действует с точностью до наоборот.