СМИ: Трамп стал рекордсменом по числу военных ударов среди последних президентов США

Несмотря на то что в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп позиционировал себя как антивоенный кандидат, за первый год его второго президентства США провели военные операции в семи государствах. При этом Иран, Нигерия и Венесуэла ранее никогда не были целями для Вооруженных сил США.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американский портал Axios подчеркивает, что ни один из недавних предшественников Трампа не отдавал столько приказов о нанесении военных ударов по такому количеству разных стран, как Трамп.

По данным издания, только в 2025 году Трамп отдал приказы о большем количестве авиаударов, чем Джо Байден за весь свой президентский срок.

Американский информационный портал NPR тоже напоминает, что одним из главных предвыборных обещаний Трампа было заверение в том, что «новых войн не будет». Более того, он создал «Совет мира», призванный контролировать план прекращения огня в Газе, и был удостоен недавно учрежденной премии мира ФИФА за свои усилия по «содействию миру и единству». Однако фактически он действует с точностью до наоборот.

Издание обращает внимание на то, что все больше сторонников движения Трампа MAGA публично выступают с критикой очередной авантюры США в отношении Ирана и «человека, отдавшего приказ».

Например, консерватор Мэтт Уолш назвал попытки Белого дома оправдать удары по Ирану «мягко говоря, сумбурными и обескураживающими».

Многие сторонники Трампа обеспокоены военными и экономическими связями страны с Израилем.

Бывший член конгресса Марджори Тейлор Грин убеждена, что Трамп отклонился от принципов, лежащих в основе концепции «Америка прежде всего», в результате чего американские солдаты «гибнут за чужие страны».

По ее словам, лозунг «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) должен означать «Америка прежде всего», а не «Израиль прежде всего».

