СМИ: Трамп стал рекордсменом по числу военных ударов среди последних президентов США

Американский портал Axios подчеркивает, что ни один из недавних предшественников Трампа не отдавал столько приказов о нанесении военных ударов по такому количеству разных стран, как Трамп.
Американский информационный портал NPR тоже напоминает, что одним из главных предвыборных обещаний Трампа было заверение в том, что «новых войн не будет». Более того, он создал «Совет мира», призванный контролировать план прекращения огня в Газе, и был удостоен недавно учрежденной премии мира ФИФА за свои усилия по «содействию миру и единству». Однако фактически он действует с точностью до наоборот.
Например, консерватор Мэтт Уолш назвал попытки Белого дома оправдать удары по Ирану «мягко говоря, сумбурными и обескураживающими».
Многие сторонники Трампа обеспокоены военными и экономическими связями страны с Израилем.
По ее словам, лозунг «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) должен означать «Америка прежде всего», а не «Израиль прежде всего».