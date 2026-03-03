Иранский КСИР пригрозил США и Израилю «открыть врата ада»

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини пообещал, что Иран продолжит наносить целенаправленные удары в ответ на атаки США и Израиля. Также в Тегеране объявили о планах прервать поставки ближневосточной нефти, сжигая корабли в Ормузском проливе и уничтожая трубопроводы. На фоне этих заявлений Дональд Трамп отказался от возобновления переговоров с Ираном.