NYT: Такер Карлсон один из немногих призывал Трампа не наносить удар по Ирану

В статье говорится, что известный американский журналист за последний месяц трижды встречался с президентом в Овальном кабинете, чтобы донести до главы Белого дома, почему США не следует атаковать Иран.
Он также утверждал, что втянуть США в войну на Ближнем Востоке пытается Израиль. Журналист пытался убедить Трампа не потакать желанию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и призвал главу Белого дома «сдерживать» израильского коллегу.
Позднее на своем канале The Tucker Carlson Show журналист сообщил, что, «как бы ни было это трудно признавать, но решение за США принял Биньямин Нетаньяху».
Это произошло потому, что этого хотел Израиль. Это война Израиля. Это не война Соединенных Штатов. Эта война ведется не в интересах национальной безопасности США.
NYT подчеркивает, что больше практически никто из ближайшего окружения Трампа не выступал против военных действий в отношении Ирана. Даже вице-президент Джей Ди Вэнс, обычно скептически относящийся к военным кампаниям США за рубежом, заявил, что если США нанесут удар по Ирану, то должны «действовать масштабно и быстро».