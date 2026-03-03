NYT: Такер Карлсон один из немногих призывал Трампа не наносить удар по Ирану

NYT подчеркивает, что больше практически никто из ближайшего окружения Трампа не выступал против военных действий в отношении Ирана. Даже вице-президент Джей Ди Вэнс, обычно скептически относящийся к военным кампаниям США за рубежом, заявил, что если США нанесут удар по Ирану, то должны «действовать масштабно и быстро».