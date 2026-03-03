Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Такер Карлсон один из немногих призывал Трампа не наносить удар по Ирану

Журналист Такер Карлсон пытался отговорить президента США Дональда Трампа от войны с Ираном, пишет американская газета The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что известный американский журналист за последний месяц трижды встречался с президентом в Овальном кабинете, чтобы донести до главы Белого дома, почему США не следует атаковать Иран.

В качестве доводов Карлсон приводил риски для американских военных, дислоцированных на Ближнем Востоке, потенциальную дестабилизацию региона и стремительный взлет цен на энергоносители.

Он также утверждал, что втянуть США в войну на Ближнем Востоке пытается Израиль. Журналист пытался убедить Трампа не потакать желанию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и призвал главу Белого дома «сдерживать» израильского коллегу.

Однако Трамп заявил Карлсону, что «осознает опасность», но у США нет иного выбора, кроме как присоединиться к ударам Израиля по Ирану.

Позднее на своем канале The Tucker Carlson Show журналист сообщил, что, «как бы ни было это трудно признавать, но решение за США принял Биньямин Нетаньяху».

Это произошло потому, что этого хотел Израиль. Это война Израиля. Это не война Соединенных Штатов. Эта война ведется не в интересах национальной безопасности США.

Такер Карлсон
американский журналист

NYT подчеркивает, что больше практически никто из ближайшего окружения Трампа не выступал против военных действий в отношении Ирана. Даже вице-президент Джей Ди Вэнс, обычно скептически относящийся к военным кампаниям США за рубежом, заявил, что если США нанесут удар по Ирану, то должны «действовать масштабно и быстро».

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше