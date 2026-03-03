Москва
ЦАХАЛ заявила об атаке на военные цели в Иране

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию ударов по военным целям в Иране, атаковав объекты по производству оружия и баллистических ракет, сообщила пресс служба армии.

Источник: Reuters

«Некоторое время назад израильские ВВС, руководствуясь точной разведывательной информацией, нанесли удары по целям, принадлежащим иранскому режиму в Тегеране и Исфахане в центральной части Ирана. В ходе ударов, нанесенных по всей территории Ирана, силы ЦАХАЛ атаковали промышленные объекты, используемые иранским режимом для производства оружия, в частности баллистических ракет, которые представляют собой угрозу существованию Государства Израиль», — говорится в сообщении.

