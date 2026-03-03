Политолог Дудаков: у Трампа есть две-три недели, чтобы завершить войну в Иране

«Ресурсы США крайне ограничены. Особенно это касается ракет для систем ПВО. Во время летней кампании против Ирана в 2025 году Штаты истратили больше 150 ракет для систем ПВО. Всего таких ракет у них порядка 600 единиц. Производится их по 30 штук ежегодно и стоит каждая ракета по $13 млн. Если эта война затянется даже на несколько недель, то американские запасы истощатся. При этом ракетам стоимостью в миллионы долларов приходится сбивать дешевые иранские дроны, стоимостью в $20 тыс. каждый», — пояснил американист.