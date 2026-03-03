Москва
Нетаньяху заявил, что «Хезболле» грозят новые удары

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар — РИА Новости. Шиитское движение «Хезболлах» совершило большую ошибку, атаковав Израиль, еврейское государство ответит движению еще более мощными ударами, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Источник: Reuters

«Хезболлах» совершило огромную ошибку, когда напало на нас. Мы уже ответили мощно и будем отвечать еще более мощно", — заявил Нетаньяху, чьи слова приводит пресс-служба премьера.

