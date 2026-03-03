Москва
Трамп заявил, что у Ирана заканчиваются пусковые установки

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана заканчиваются важнейшие виды вооружений, в том числе пусковые установки. Его слова передает Politico.

Источник: Reuters

«У них заканчиваются места, откуда вести обстрелы, потому что их уничтожают. У них заканчиваются пусковые установки», — сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что он был бы открыт для сотрудничества «с некоторыми оставшимися в живых членами правящего режима страны».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше