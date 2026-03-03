Трамп заявил, что у Ирана заканчиваются пусковые установки

«У них заканчиваются места, откуда вести обстрелы, потому что их уничтожают. У них заканчиваются пусковые установки», — сказал Трамп.
Американский лидер добавил, что он был бы открыт для сотрудничества «с некоторыми оставшимися в живых членами правящего режима страны».
