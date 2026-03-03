В Пентагоне заявили, что военные ресурсы США не безграничны

«В то же время мы понимаем, что, как сказал [ранее американский военный] министр [Пит] Хегсет, мы не можем делать все, везде и постоянно. Такова, конечно, практическая реальность», — заявил Колби на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил (ВС) Сената Конгресса США.
«Равных американским ВС нет, но бесконечно применять их и их ресурсы невозможно», — сказал заместитель шефа Пентагона. По его словам, «потенциальные противники наращивают силу и потенциал». «И несправедливо просить американский народ нести бремя, которое неравномерно распределено с нашими союзниками и партнерами», — подчеркнул Колби.