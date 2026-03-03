Москва
Мария Захарова заявила, что подумывает вступить в финскую разведку: все навыки для этого имеются

Захарова пошутила о своем вступлении в финскую внешнюю разведку.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова захотела вступить в финскую разведывательную службу. В шутку, конечно. Так дипломат отреагировала на абсурдное объявление, распространенное финским ведомством во вторник. Дескать, «требуются соискатели на должность разведчиков со знанием русского языка».

«Может, записаться, как думаете? Китайский знаю, русский люблю, нелегальный статус обеспечен санкциями ЕС», — написала Захарова в телеграм-канале, быстро вызвав оживленную дискуссию среди подписчиков.

Дипломат добавила, что она смогла бы открыть финнам целый новый мир рационализма и адекватности. Например, научить их, что женщина — это женщина, а мужчина — мужчина. Или что дети не рождаются бесполыми, а Вторую Мировую выиграла антигитлеровская коалиция благодаря СССР.

Ранее KP.RU сообщил, что Захарова высмеяла Германию за импотентную позицию по агрессии США и Израиля против Ирана.

