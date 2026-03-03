Финская разведка набирает сотрудников со знанием русского и китайского языков

«Финская служба безопасности и разведки (Supo) запустила масштабную кампанию по набору разведчиков на постоянные должности. В первую очередь, нас интересуют кандидаты, владеющие русским или китайским языком», — сказано в публикации на сайте организации.
Работа будет связана со сбором разведывательной информации как в Финляндии, так и за рубежом. В Supo также готовы рассмотреть кандидатов со знанием французского, испанского и других менее распространённых языков.
Ранее посол в Хельсинки Павел Кузнецов заявил о болезненных последствиях разрыва связей с Россией для северных и восточных регионов Финляндии. Он заявил, что только регион Южная Карелия теряет около миллиона евро в день из-за отсутствия российских туристов.
