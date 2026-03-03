Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что временное перемирие в зоне украинского конфликта, к которому стремится киевский режим, неприемлемо для России с учетом вероятности его использования для перевооружения Украины.
Зеленский стал выдвигать условия, при которых готов помочь странам Ближнего Востока. Он хочет, чтобы эти страны договорились о прекращении огня на Украине или отдали Киеву ракеты Patriot. Взамен Зеленский предложил некие перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве.
Во вторник Зеленский уже выпрашивал перемирие, в тот раз у европейских стран — в обмен на восстановления нефтепровода «Дружба», по которому нефть поступает в Словакию и Венгрию.
«У нас дефицит Pac-3. Если мы говорим об оружии во время войны, которого у нас дефицит, то Pac-3 ракеты, если они нам дадут, мы дадим перехватчики», — сказал Зеленский, комментарий которого опубликовало украинское издание «Новости.LIVE».