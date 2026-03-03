Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский выпрашивает помощь у стран Ближнего Востока на фоне конфликта

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский выпрашивает ракеты Patriot у стран Ближнего Востока, где сейчас и так обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, и требует содействия в достижении перемирия на Украине, взамен предлагает некие перехватчики дронов.

Источник: Reuters

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что временное перемирие в зоне украинского конфликта, к которому стремится киевский режим, неприемлемо для России с учетом вероятности его использования для перевооружения Украины.

Зеленский стал выдвигать условия, при которых готов помочь странам Ближнего Востока. Он хочет, чтобы эти страны договорились о прекращении огня на Украине или отдали Киеву ракеты Patriot. Взамен Зеленский предложил некие перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве.

Во вторник Зеленский уже выпрашивал перемирие, в тот раз у европейских стран — в обмен на восстановления нефтепровода «Дружба», по которому нефть поступает в Словакию и Венгрию.

«У нас дефицит Pac-3. Если мы говорим об оружии во время войны, которого у нас дефицит, то Pac-3 ракеты, если они нам дадут, мы дадим перехватчики», — сказал Зеленский, комментарий которого опубликовало украинское издание «Новости.LIVE».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше