Орбан: Венгрии нужны российские газ и нефть по выгодным ценам

Орбан созвал экстренное совещание по энергобезопасности после разговора с Владимиром Путиным.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал чрезвычайное заседание совета по энергобезопасности после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook*.

По словам Орбана, на совещании обсуждалась текущая ситуация на энергетическом рынке.

«Нам необходимы дешевые российские газ и нефть», — подчеркнул он.

Ранее венгерский премьер обвинил Украину в политическом шантаже, заявив, что Киев намеренно блокирует транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», чтобы ослабить позиции правительства накануне апрельских парламентских выборов в Венгрии.

Накануне Орбан также разоблачил ложь Владимира Зеленского о «Дружбе», показав спутниковые снимки.

* Meta, которая является владельцем Facebook, признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.

