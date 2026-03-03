Орбан: Венгрии нужны российские газ и нефть по выгодным ценам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал чрезвычайное заседание совета по энергобезопасности после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook*.
По словам Орбана, на совещании обсуждалась текущая ситуация на энергетическом рынке.
«Нам необходимы дешевые российские газ и нефть», — подчеркнул он.
Ранее венгерский премьер обвинил Украину в политическом шантаже, заявив, что Киев намеренно блокирует транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», чтобы ослабить позиции правительства накануне апрельских парламентских выборов в Венгрии.
Накануне Орбан также разоблачил ложь Владимира Зеленского о «Дружбе», показав спутниковые снимки.
* Meta, которая является владельцем Facebook, признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.