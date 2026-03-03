Колби: США продолжают урегулирование конфликта на Украине

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о маловероятности проведения нового раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби. По его словам, из-за ситуации на Ближнем Востоке рассчитывать на организацию встречи в ближайшее время не стоит.