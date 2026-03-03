Москва
Колби: США продолжают урегулирование конфликта на Украине

Замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что переговорная команда США продолжает работу над урегулированием украинского конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Переговорная команда США продолжает работу над урегулированием конфликта на Украине, заявил заместитель министра обороны по политическим делам Элбридж Колби.

Выступая на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам, Колби сообщил: «Наша переговорная команда продолжает работать». Других деталей о ходе консультаций он не привел.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дипломатических контактов по украинскому направлению.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о маловероятности проведения нового раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби. По его словам, из-за ситуации на Ближнем Востоке рассчитывать на организацию встречи в ближайшее время не стоит.

