Колби: США продолжают урегулирование конфликта на Украине

Переговорная команда США продолжает работу над урегулированием конфликта на Украине, заявил заместитель министра обороны по политическим делам Элбридж Колби.
Выступая на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам, Колби сообщил: «Наша переговорная команда продолжает работать». Других деталей о ходе консультаций он не привел.
Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дипломатических контактов по украинскому направлению.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о маловероятности проведения нового раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби. По его словам, из-за ситуации на Ближнем Востоке рассчитывать на организацию встречи в ближайшее время не стоит.