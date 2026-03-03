Москва
МО Ирана: США и Израиль в ближайшие дни будут вынуждены свернуть операцию

Противник находится в тупике, заявил Талайиник.

Источник: Аргументы и факты

США и Израиль, вероятно, совсем скоро остановят военную операцию против Ирана, так как не рассчитывали на такой мощный ответ, считает официальный представитель Минобороны исламской республики генерал Реза Талайиник.

«Военный потенциал Исламской Республики Иран находится на таком уровне, что враг в ближайшие дни будет вынужден прекратить войну из-за того, что оказался в тупике», — сказал он в интервью агентству Fars.

Ранее представитель иранского МИД Эсмаил Бакаи, которого приводит «360», заявил, что если страны Евросоюза примут решение примкнуть к военной операции США и Израиля против Ирана, их действия Тегеран будет считать актом войны.

