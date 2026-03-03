МО Ирана: США и Израиль в ближайшие дни будут вынуждены свернуть операцию

США и Израиль, вероятно, совсем скоро остановят военную операцию против Ирана, так как не рассчитывали на такой мощный ответ, считает официальный представитель Минобороны исламской республики генерал Реза Талайиник.
«Военный потенциал Исламской Республики Иран находится на таком уровне, что враг в ближайшие дни будет вынужден прекратить войну из-за того, что оказался в тупике», — сказал он в интервью агентству Fars.
