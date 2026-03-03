МИД сообщил о проработке планов визита Лаврова в Китай

Визит в Китай министра иностранных дел России Сергея Лаврова планируется и находится в разработке. Об этом журналистам сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.
Алимов уточнил, что в настоящее время идёт работа по вопросу организации двусторонних консультаций по тематике Организации Объединённых Наций.
«Они должны учитывать и планы визита в Китай министра Сергея Лаврова, которые имеются и прорабатываются», — заявил он.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонной беседы осудили удары США и Израиля по Ирану.
Также ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готовится к визиту президента Владимира Путина в Китай в текущем году.