МИД сообщил о проработке планов визита Лаврова в Китай

Планы визита Лаврова в Китай прорабатываются, сообщили в МИД России.

Источник: Аргументы и факты

Визит в Китай министра иностранных дел России Сергея Лаврова планируется и находится в разработке. Об этом журналистам сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.

Алимов уточнил, что в настоящее время идёт работа по вопросу организации двусторонних консультаций по тематике Организации Объединённых Наций.

«Они должны учитывать и планы визита в Китай министра Сергея Лаврова, которые имеются и прорабатываются», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонной беседы осудили удары США и Израиля по Ирану.

Также ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готовится к визиту президента Владимира Путина в Китай в текущем году.

