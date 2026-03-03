В Тегеране атакован аэропорт Мехрабад, уничтожен пассажирский самолёт

Последствия прилёта в аэропорту Мехрабад. Видео © X / visegrad24.
На снятых местными жителями кадрах видень огромный столб густого чёрного дыма. Данных о погибших и пострадавших пока нет.
Утром 28 февраля Израиль и США начали масштабную военную кампанию против Ирана, нанеся удары по крупным городам. В результате авианалёта погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, находившийся в собственной резиденции. Москва жёстко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива. СМИ сообщают, что минувшей ночью израильские спецподразделения провели наземный рейд на иранской территории. По последним данным, число погибших в результате ударов граждан Исламской Республики достигло 787.
