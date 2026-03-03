Москва
В Тегеране атакован аэропорт Мехрабад, уничтожен пассажирский самолёт

В столице Ирана атаке подвергся аэропорт Мехрабад. По словам очевидцев, в результате удара уничтожен один пассажирский самолёт.

Источник: Life.ru

Последствия прилёта в аэропорту Мехрабад. Видео © X / visegrad24.

На снятых местными жителями кадрах видень огромный столб густого чёрного дыма. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Утром 28 февраля Израиль и США начали масштабную военную кампанию против Ирана, нанеся удары по крупным городам. В результате авианалёта погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, находившийся в собственной резиденции. Москва жёстко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива. СМИ сообщают, что минувшей ночью израильские спецподразделения провели наземный рейд на иранской территории. По последним данным, число погибших в результате ударов граждан Исламской Республики достигло 787.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше