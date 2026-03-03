Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил о необходимости создать буферную зону на территории России

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ должны создать буферную зону на территории России для защиты Харьковской области. По его словам, это необходимо, чтобы украинская артиллерия не доставала до российских позиций.

«Украинские войска должны делать все, чтобы буферная зона России и Украины в направлении Харьковской области была на российской стороне. Вот если такая буферная зона будет, то никакая артиллерия не будет долетать», — сказал Зеленский, его слова приводит «Новости.LIVE».

Ранее Зеленский заявил, что не намерен выводить войска из Донбасса, даже если Запад предоставит гарантии безопасности. Он заявил, что на Донбассе живут 200 тысяч украинцев, и он не намерен их бросать. По его словам, именно там находятся лучшие оборонительные рубежи ВСУ, и их потеря откроет России дорогу для нового наступления. Зеленский также выразил сомнение в надёжности западных гарантий, напомнив о выводе войск из Афганистана.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
Читать дальше