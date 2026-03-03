Зеленский заявил о необходимости создать буферную зону на территории России

Ранее Зеленский заявил, что не намерен выводить войска из Донбасса, даже если Запад предоставит гарантии безопасности. Он заявил, что на Донбассе живут 200 тысяч украинцев, и он не намерен их бросать. По его словам, именно там находятся лучшие оборонительные рубежи ВСУ, и их потеря откроет России дорогу для нового наступления. Зеленский также выразил сомнение в надёжности западных гарантий, напомнив о выводе войск из Афганистана.