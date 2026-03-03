Зеленский заявил о необходимости создать буферную зону на территории России

«Украинские войска должны делать все, чтобы буферная зона России и Украины в направлении Харьковской области была на российской стороне. Вот если такая буферная зона будет, то никакая артиллерия не будет долетать», — сказал Зеленский, его слова приводит «Новости.LIVE».
Ранее Зеленский заявил, что не намерен выводить войска из Донбасса, даже если Запад предоставит гарантии безопасности. Он заявил, что на Донбассе живут 200 тысяч украинцев, и он не намерен их бросать. По его словам, именно там находятся лучшие оборонительные рубежи ВСУ, и их потеря откроет России дорогу для нового наступления. Зеленский также выразил сомнение в надёжности западных гарантий, напомнив о выводе войск из Афганистана.
