Мерц заявил, что конфликт на Украине должен как можно скорее завершиться

«Мы должны, конечно, поговорить об Украине», — сказал он на встрече с главой Белого дома в Овальном кабинете. «Ведь мы все хотим, чтобы и эта война как можно скорее закончилась», — считает Мерц. Канцлер при этом утверждал, что Украина должна «быть в состоянии сохранить свою государственную территорию», по его мнению, следует соблюсти ее «интересы в области безопасности».