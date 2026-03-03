Мерц заявил, что конфликт на Украине должен как можно скорее завершиться

«Мы должны, конечно, поговорить об Украине», — сказал он на встрече с главой Белого дома в Овальном кабинете. «Ведь мы все хотим, чтобы и эта война как можно скорее закончилась», — считает Мерц. Канцлер при этом утверждал, что Украина должна «быть в состоянии сохранить свою государственную территорию», по его мнению, следует соблюсти ее «интересы в области безопасности».
Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.Читать дальше