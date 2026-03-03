Орбан назвал позорным ответ Зеленского на просьбу возобновить транзит нефти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал реакцию главы киевского режима Владимира Зеленского на призывы восстановить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» позорной.
«Зеленский дал циничный ответ на наши призывы. Он хочет, чтобы мы были благодарны Украине в то время, как она блокирует нефтепровод, снабжающий Венгрию. Какой позор!» — заявил Орбан в видеообращении, опубликованном в Facebook*.
Ранее Зеленский, отвечая на обращения Будапешта и Братиславы, отметил, что ни Орбан, ни премьер Словакии Роберт Фицо никогда не выражали благодарности Украине.
Орбан подчеркнул, что из слов украинского политика следует, что Киев не намерен возобновлять работу нефтепровода, несмотря на то, что Украина обязана это сделать в рамках соглашений с Евросоюзом.
27 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Зеленский отклонил предложение провести инспекцию на нефтепроводе «Дружба» для проверки его технического состояния.
* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещённой.