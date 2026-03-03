МИД РФ рекомендовал воздержаться от поездок в страны Персидского залива

Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам воздержаться от туристических поездок в ряд стран Персидского залива на фоне продолжающихся боевых действий на Ближнем Востоке.
Как говорится в сообщении МИД, с учетом частичного открытия воздушного пространства для выполнения вывозных рейсов туристам, оказавшимся с 28 февраля в транзитных хабах, настоятельно рекомендуется отказаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию до прекращения активных боевых действий и полной нормализации ситуации с авиасообщением и работой аэропортов.
Российских граждан, находящихся в регионе, призвали соблюдать повышенные меры личной безопасности, не посещать потенциально опасные районы, выполнять указания местных властей, незамедлительно направляться в укрытия при ракетных угрозах и поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками. Ведомство также рекомендовало следить за официальными сообщениями МИД и российских загранпредставительств.
Ранее сообщалось, что, по оценке аналитиков Bloomberg, затяжной конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать экономический кризис в Европе из-за зависимости ЕС от поставок нефти и газа из региона. Эксперты указывают, что при длительном сохранении высоких цен на энергоносители правительствам стран Евросоюза придется увеличивать расходы для компенсации роста тарифов, что усилит давление на действующие власти.