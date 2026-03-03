МИД РФ рекомендовал воздержаться от поездок в страны Персидского залива

Ранее сообщалось, что, по оценке аналитиков Bloomberg, затяжной конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать экономический кризис в Европе из-за зависимости ЕС от поставок нефти и газа из региона. Эксперты указывают, что при длительном сохранении высоких цен на энергоносители правительствам стран Евросоюза придется увеличивать расходы для компенсации роста тарифов, что усилит давление на действующие власти.