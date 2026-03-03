Польша вводит ограничение воздушного движения у границ Беларуси и Украины

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Ограничение воздушного движения введут 10 марта в Польше в районах, которые граничат с Беларусью и Украиной, сообщило польское агентство воздушного движения (PAZP).
«По просьбе оперативного командования видов вооруженных сил с 00:00 UTC (3:00 по минскому времени — Sputnik) 10 марта до 23:59 UTC 9 июня (2:59 по минскому времени 10 июня — Sputnik.) будут введены ограничения воздушного движения в восточной части Польши в ограниченной зоне EP R130», — говорится в сообщении.
Уточняется, что зона располагается в районах, граничащих с Беларусью и Украиной, она охватывает пространство от уровня земли до эшелона FL95 (около 3 тысяч километров высоты).
Из этого следует, что ограничение не коснется пассажирских самолетов, совершающих полет на больших высотах.
Согласно ограничению, от заката до восхода солнца будет действовать полный запрет на полеты в зоне EP R130. Ограничение при этом не распространяется на военные самолеты и на согласованные взлеты и посадки на аэродром «Депультыче Крулевские» (EPCD).
С восхода до заката солнца в зоне EP R130 будут запрещены полеты, за исключением пилотируемых воздушных судов, выполняющих полеты после подачи плана полета, оснащенных действующим транспондером, поддерживающих непрерывную связь с диспетчерской службой.
В PAZP пояснили, что ограничение вводится в связи с необходимостью обеспечить безопасность Польши «в соответствии с постановлением министра инфраструктуры».