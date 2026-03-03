Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-мэр Анапы Сергей Мамон покинул пост

Глава Анапы Светлана Маслова сообщила о кадровых изменениях в городской администрации. Она подчеркнула, что обо всех решениях, касающихся структуры и кадров, будет информировать лично, чтобы исключить недостоверные сведения.

Источник: Коммерсантъ

Госпожа Маслова сообщила об уходе с муниципальной службы и.о. заместителя главы Сергея Александровича Мамона. Он исполнял обязанности заместителя около шести месяцев, ранее возглавлял управление капитального строительства. До работы в органах власти господин Мамон занимался предпринимательской деятельностью и принял решение вернуться в бизнес. Светлана Маслова поблагодарила его за внимание к проблемным вопросам в курируемой сфере и пожелала успехов на новом месте работы.