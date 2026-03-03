В Европе заговорили о возобновлении диалога о поставках газа из России

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе резко выросли на фоне заявлений КСИР о перекрытии Ормузского пролива: стоимость топлива на бирже ICE впервые с января 2023 года превысила 700 долларов за тысячу кубометров. Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах подскочили до примерно 711 долларов, рост котировок с начала дня составил более 30%.