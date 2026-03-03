Юрий Подоляка: РФ начала системно выбивать газодобычу и газохранилища Украины

Вооруженные силы России начали наносить системные удары по газовым станциям и хранилищам на Украине, что может привести к колоссальному урону по ВПК и энергетике страны. Об этом в интервью KP.RU заявил военблогер и аналитик Юрий Подоляка.
«Мы закончили бить по энергетике. Несколько последних атак упор делается на удары по газовым станциям, газоперекачкам, по распределительным узлам», — отметил он.
Подоляка подчеркнул, что теперь Россия будет пытаться системно выбивать газодобычу Украины, сосредоточенную на территории Харьковской и Полтавской областей. Также это касается инфраструктуры украинских газовых хранилищ.
По словам блогера, Украина уже переходит на малые энергостанции, поставляемые Западом. Это позволяет стране снижать влияние на энергоснабжение на фоне ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
«Остается единственное слабое место — топливо, ведь они все на газу работают. А из-за холодной зимы их газохранилища уже почти пустые», — заявил Подоляка KP.RU.
Он отметил, что это также окажет влияние на конфликт на Ближнем Востоке, откуда осуществлялся 21% мирового экспорта природного газа. Ресурсы в Европе уже начали расти в цене, поэтому ЕС не сможет оказывать существенную помощь Украине.