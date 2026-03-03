Дрон ВСУ атаковал «газель» с лекарствами для прифронтовых районов ЛНР

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко показал последствия ночной атаки беспилотников. В своём Telegram-канале он опубликовал фотографии повреждённых зданий и сообщил о подомовых обходах. В результате удара пострадали восемь многоквартирных домов, девять частных домовладений и три детских садика. Пять человек получили травмы.