Politico узнало об идее США о военной защите танкеров в Ормузском проливе

«Растет обеспокоенность тем, что энергетические рынки могут столкнуться с давлением в ближайшие дни по мере усиления и расширения географического охвата военной кампании. Доступ к Ормузскому проливу, очевидно, жизненно важен как для поставок природного газа, так и для поставок сырой нефти, особенно из Катара и Саудовской Аравии», — сказал источник издания, добавив, что речь идет именно о «военном» содействии поставкам нефти и газа.