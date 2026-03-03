Politico узнало об идее США о военной защите танкеров в Ормузском проливе

«Растет обеспокоенность тем, что энергетические рынки могут столкнуться с давлением в ближайшие дни по мере усиления и расширения географического охвата военной кампании. Доступ к Ормузскому проливу, очевидно, жизненно важен как для поставок природного газа, так и для поставок сырой нефти, особенно из Катара и Саудовской Аравии», — сказал источник издания, добавив, что речь идет именно о «военном» содействии поставкам нефти и газа.
По данным издания, также рассматривается вариант государственного обеспечения страхования танкеров, необходимого для продолжения их движения через пролив для поддержки судоходства в условиях, когда частные страховые компании повышают тарифы или вовсе аннулируют полисы для судов, проходящих через опасную зону.
После начала военной операции США и Израиля в Иране Reuters сообщил о перекрытии Тегераном Ормузского пролива. 1 марта Тегеран заявил, что торговля через Ормузский пролив невозможна до последующего уведомления. По данным сервиса MarineTraffic на 2 марта, движение в проливе практически полностью остановилось. В КСИР заявляли, что Иран сожжет любое судно, которое попытается пройти через пролив, и не позволит «ни одной капле нефти» покинуть регион.
При этом у США не так много способов разблокировать пролив, отмечал заведующий кафедрой морской стратегии им. Дж. С. Уайли в Военном колледже ВМС США Джеймс Холмс. Им придется либо создавать спецконвои для обороны судов, либо заняться патрулированием района, либо начать топить вражеские корабли.
The Financial Times со ссылкой на брокеров сообщала, что страховые компании аннулируют полисы страхования и повысят цены на гарантии для судов, следующих через Персидский залив и Ормузский пролив. Так, для судна стоимостью $100 млн стоимость одного рейса увеличится с $250 тыс. до $375 тыс.