Правительство определило приоритеты в Год единства народов России

«Маркиз, как вы думаете, много ли русских в этом зале? — Все, кроме меня и иностранных послов, ваше величество! — Вы ошибаетесь. Вот этот мой приближённый — поляк, вот немец. Вон стоят два генерала — они грузины. Этот придворный — татарин, вот финн, а там крещёный еврей. — Тогда, где же русские? — спросил Кюстин. — А вот все вместе они и есть русские», — рассказал он.