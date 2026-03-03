Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны намеренно искажают даже самые очевидные факты, касающиеся ситуации с нападением на Иран. По ее словам, они как будто считают, что их до конца не поняли, и еще переподтверждают свою позицию. А она у них заключается в том, что США будут защищать Израиль от ударов. То есть настолько привыкли к манипулятивному отношению с информацией к своим гражданам, что даже эту ситуацию абсолютно очевидную — она развивается у всех на глазах в прямом эфире — выворачивают с точностью до наоборот, подчеркнула дипломат.