Манипуляции западных СМИ информацией о мемориальном комплексе «Аллея ангелов» в память о детях, убитых киевским режимом с 2014 года, выходят за пределы человеческой морали. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
В министерстве обратили внимание на подлый текст в британской газете Financial Times. Автор материала с цинизмом утверждала о якобы «пропагандистском характере» «Аллеи ангелов», возведенной в Донецке в память о детях, убитых киевским режимом в ходе начатой им в 2014 году войны против мирных жителей Донбасса.
«Сам факт того, что объектом подобных манипуляций становится место, где высечены имена убитых детей, уже выходит за пределы не только журналистики, но и элементарной человеческой морали», — подчеркнули в ведомстве.
В МИД отметили, что там, где любой нормальный человек молча склонит голову, автор позволяет себе рассуждать о некой «пропагандистской пользе» от гибели детей и объявляет сохранение их памяти «актом пропаганды Кремля».
Подобные публикации появляются именно с целью оправдания убийств мирных жителей и детей Донбасса, за которыми и стоит как раз киевский режим, констатировали в министерстве.
Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны намеренно искажают даже самые очевидные факты, касающиеся ситуации с нападением на Иран. По ее словам, они как будто считают, что их до конца не поняли, и еще переподтверждают свою позицию. А она у них заключается в том, что США будут защищать Израиль от ударов. То есть настолько привыкли к манипулятивному отношению с информацией к своим гражданам, что даже эту ситуацию абсолютно очевидную — она развивается у всех на глазах в прямом эфире — выворачивают с точностью до наоборот, подчеркнула дипломат.