Минэкологии Чехии эвакуировали из-за посылки со скворечником

Около 400 человек эвакуировали из здания Минэкологии Чехии после обнаружения подозрительной посылки, в которой оказался скворечник.

Источник: Аргументы и факты

Здание министерства охраны окружающей среды Чехии эвакуировали из-за подозрительной посылки, внутри которой впоследствии обнаружили скворечник.

Как сообщила полиция Чехии, речь шла о крупной коробке, которая могла содержать опасный предмет. На место происшествия вызвали сапера.

Около 16:15 по местному времени была объявлена эвакуация примерно 400 сотрудников и посетителей ведомства. Территорию вокруг здания оцепили.

Позднее полиция сообщила, что угрозы нет. В коробке находился скворечник, отправленный по почте.