Минэкологии Чехии эвакуировали из-за посылки со скворечником

Здание министерства охраны окружающей среды Чехии эвакуировали из-за подозрительной посылки, внутри которой впоследствии обнаружили скворечник.
Как сообщила полиция Чехии, речь шла о крупной коробке, которая могла содержать опасный предмет. На место происшествия вызвали сапера.
Около 16:15 по местному времени была объявлена эвакуация примерно 400 сотрудников и посетителей ведомства. Территорию вокруг здания оцепили.
Позднее полиция сообщила, что угрозы нет. В коробке находился скворечник, отправленный по почте.